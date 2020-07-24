Верховный суд США отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой

В Соединенных Штатах Америки Верховный суд отклонил иск двух общественных организаций, которые добивались отмены строительства стены вдоль границы с Мексикой.
Суд отклонил требование пятью голосами судей против четырех.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Отмены строительства добивались общественные организации Sierra Club и Коалиция южных приграничных городов. Они требовали, чтобы до окончания судебных разбирательств строительство стены приостановили, а дело считалось спорным.
Стоит отметить, в июле 2019 года суд одобрил выделение средств на строительство стены, таким образом удовлетворив экстренный запрос администрации главы США Дональда Трампа.
В частности, Верховный суд разрешил потратить из бюджета Министерства обороны Штатов 2,5 миллиарда долларов.