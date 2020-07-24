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События Сегодня, 14:4344
В ГБР дали оценку действиям полиции при ликвидация полтавского захватчика

В Государственном бюро расследований дали предварительную оценку действиям правоохранителей при ликвидации полтавского захватчика.

В ведомстве подчеркнули, что пока оснований считать действия полицейских неправомерными нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками ГУ Нацполиции в Полтавской области", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что согласно с результатами первоочередных следственных действий полицейские действовали в пределах своих полномочий.

"Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского захватчика. Он отметил, что подозреваемого ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на собственной гранате.

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