Приложение TikTok в США хочет запретить Трамп

Президент США Дональд Трамп хочет запретить на территории страны приложение TikTok.

Он заявил, что приложение собирает много данных о пользователе и принадлежит китайской компании.

Об этом сообщает газета Hill.

"Что касается TikTok, мы запретим его в США", - цитирует Трампа газета Hill.

По словам Трампа, он может использовать чрезвычайные экономические полномочия или подписать указ для официального запрета приложения в США уже в субботу. По данным издания, Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения приложения американкой компанией.

Ранее Трамп заявил, что США рассматривают разные меры против приложения TikTok, включая запрет.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.