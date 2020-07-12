Из-за изнасилования ребенка перекрыли дорогу жители в Сумах

В пятницу, 31 июля, в Сумах местные жители провели акцию протеста из-за изнасилования семилетнего мальчика группой подростков.

На встречу с людьми прибыли полицейские.

Об этом сообщает местное издание 0542.ua.

Митинг состоялся на улице Добровольная в Копаковском районе. Десятки местных жителей перекрыли улицу и железную дорогу.

По их словам, ребенка изнасиловали семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Кроме того, жители жалуются, что эта же группа молодых людей издевается над пенсионерами и промышляет кражами.

В свою очередь пресс-секретарь управления патрульной полиции Олег Сологуб рассказал, что 25 июля действительно поступило сообщение об изнасиловании ребенка, однако деталями дела он не располагает. Ним занимаются в Главном управлении Нацполиции.