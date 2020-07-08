"Цунами" из грозовых туч сняли на видео отдыхающие в Кирилловке

В Кирилловке Запорожской области местные жители и туристы стали очевидцами редкого метеорологического явления.
В небе над Азовским морем образовались валовые облака, или как их еще называют - грозовой воротник.
Видео явления очевидцы опубликовали в YouTube.
Стоит отметить, что этот тип облаков образуется на переднем крае грозы. В области их возникновения как правило появляются сильный дождь и порывистый ветер.
Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, но смерчи в таких облаках не образуются.