Украина идет по желтому сценарию пандемии: Ляшко прогнозирует 400 тысяч случаев

По состоянию на сегодня Украина идет по желтому сценарию развития пандемии коронавируса.

При этом еще месяц назад показатели Украины отвечали желто-зеленому сценарию.

Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, по желтому сценарию Министерство здравоохранения прогнозирует, что жертвами болезни могут стать 4 тысячи украинцев, а общее количество случаев инфицирования коронавирусом может составить около 400 тысяч.

Отметим, желто-зеленый сценарий развития пандемии прогнозирует 2500 летальных случаев в Украине.