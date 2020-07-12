 

Украина идет по желтому сценарию пандемии: Ляшко прогнозирует 400 тысяч случаев

События Сегодня, 17:3830
Украина идет по желтому сценарию пандемии: Ляшко прогнозирует 400 тысяч случаев

По состоянию на сегодня Украина идет по желтому сценарию развития пандемии коронавируса.

При этом еще месяц назад показатели Украины отвечали желто-зеленому сценарию.

Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, по желтому сценарию Министерство здравоохранения прогнозирует, что жертвами болезни могут стать 4 тысячи украинцев, а общее количество случаев инфицирования коронавирусом может составить около 400 тысяч.

Отметим, желто-зеленый сценарий развития пандемии прогнозирует 2500 летальных случаев в Украине.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Ляшко, 7dniv, 7dnivinfo  
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