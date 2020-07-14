Правозащитники заявили что в Крыму занижают данные по COVID-19

В аннексированном Крыму за сутки 31 июля подтвердили 42 новых случая COVID-19, в том числе пять - в Севастополе.

Эти данные могут быть недостоверными.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

Как отмечается, всего на полуострове официально зарегистрировано 1590 случаев коронавирусной болезни, в том числе 349 - в Севастополе. От болезни умерли 43 человека. При этом многих зараженных в Крыму просто не учитывают.

"Официальная статистика заболеваемости коронавирусом на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о заражениях в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также пациентов с внебольничной пневмонией.

Какими темпами распространяется коронавирус в Крыму, достоверно выяснить невозможно. Украинские профильные службы не имеют доступа на полуостров, чтобы вести мониторинг. Данные о заболевании ежедневно представляют оккупационные власти полуострова. Их достоверность не подтверждена международными организациями.", - говорится в сообщении.