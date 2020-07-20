Crew Dragon отстыковался от МКС и направляется к Земле

Космический корабль Crew Dragon, который принадлежит американской компании SpaceX, отстыковался от Международной космической станции и направляется в сторону Земли.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Так, расстыковка состоялась в 02:45 по Киеву. Приземление запланировано в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов. На борту корабля находится два астронавта — Боб Бенкен и Даг Херли.

Напомним, что в конце мая в рамках коммерческого контракта с NASA на орбиту отправился первый за почти девять лет после завершения программы полетов американских шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX. Корабль доставил на МКС американских астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена.