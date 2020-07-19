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Цена биткоина превысила отметку в $12 000 впервые с августа-2019

Цена биткоина впервые с августа 2019 года превысила отметку в $12 000.

Об этом в воскресенье, 2 августа, гласят данные биржи Binance.

Так, за последний час первая криптовалюта подорожала до $12 123,46. Это максимальное значение с 9 августа 2019 года.

Тем временем, по данным сайта CoinMarketCap, где высчитывается средняя цена биткоина по 20 различным порталам, к 09:09 по Киеву было зафиксировано падение стоимости криптовалюты на 2,33%, до $11 262,93.

Напомним, в прошлое воскресенье, 26 июля, биткоин достиг отметки в $10 000 впервые с начала июня этого года.

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