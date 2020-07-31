Землю под строительство детского лагеря в Алуште "Власти" Крыма передали Чечне

Оккупационная администрация Крыма передала Чечне территорию бывшей здравницы для строительства современного детского лагеря на более чем 450 мест. Комплект находится у моря.

Об этом сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, передает ТАСС.

По его словам, "власти" Крыма передала в собственность Чечни здравницу "в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом".

По информации крымских СМИ, речь идет о детском лагере "Крымпотребсоюза", построенном в 1970 году. Еще в сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма своим распоряжением передал объект из собственности Крыма в собственность Чечни.