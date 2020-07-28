В Украину уехал конкурент Лукашенко, которого не допустили к выборам в Беларуси

Белорусский бизнесмен Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам президента Беларуси, уехал из Москвы и находится в Киеве.

Он был одним из основных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан, пишет "Настоящее Время".

Цепкало рассматривался как один из главных конкурентов Лукашенко на выборах 9 августа. Однако 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал его кандидатом в президенты - по официальной версии из-за нехватки достоверных подписей, поданных за его выдвижение. Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тысяч подписей, из которых в избиркомы было сдано более 160 тысяч. Но ЦИК признал достоверными менее 80 тысячах подписей при необходимых 100 тысячах.

Уже через 10 дней Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми из-за опасения быть задержанным. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и помогает избирательному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вероника Цепкало заявляла, что "планируется задержание" его мужа, а ее могут лишить родительских прав. Решение, по ее словам, "было принято за пять минут".

"Два дня тому назад в школу, где учатся мои дети, пришли сотрудники прокуратуры, начали собирать данные о моих детях, начали собирать данные о моей семье. Собиралась информация личного характера: какого рода я мать, как я отношусь к детям. Я знаю, что учителей просили или заставляли написать заявление о том, я плохая мать. Я так понимаю, что следующим этапом была бы подача заявления о лишении меня родительских прав", - сообщила она.

Генпрокуратура Беларуси позже заявила, что представители ведомства не приходили в школу, где учатся дети супругов Цепкало, и "никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований".