В Ужгороде городские власти спроектировали велодорожки, проехав по которым, горожане могут покалечить друг друга 

В Ужгороде велодорожки - вопрос неоднозначный. Казалось бы, их только недавно начали проектировать (о, счастье, - сказали велосипедисты), но - вместо этого велолюбители рискуют получить не просто обустроенную «трассу» для двухколесного транспорта, но и перелом или царапины по всему телу. Такие последствия неизбежны для тех, кто воспользуется ноу-хау ужгородской власти на Славянской набережной. Инициатива отделить велодорожку от пешеходной зоны, получила нелепое воплощение. «При проектировании велополосы в Украине должны применяться соответствующие нормы относительно ширины и конфигурации выделенного пути. Сейчас нормы диктуют ширину в 2,5 м, а уже с 1 сентября - 3 метра для беспрепятственного проезда.

Но, то, что сейчас делают на набережной - нонсенс. Когда широкую пешеходную зону разделили бордюрами, натолкнувшись на которые можно сломать шею. Равным образом, не разминуться и мамы с детьми в колясках, два велосипедиста, или даже компания из нескольких человек - всех разделяет сплошной барьер. Это опасно и может привести к травмам. Реально пользоваться такой велодорожкой не сможет никто», - убежден активист партии «Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ» Павел Маерчик.

По его мнению, при таком проектировании (разделение на пешеходную и велосипедную зоны), набережную нужно было расширить, предусмотрев обустройство комфортных скамеек, качественного освещения. «И вообще, мировая практика показывает, велополосы отличают цветными материалами или элементарной разметкой. Но не в Ужгороде. То, что мы видим на Славянской набережной - строительные работы на грани здравого смысла, точнее полное его отсутствие. Это невежество с элементами закапывания денег. Жаль, что за все это платят ужгородцы - отмечает Павел Маерчик. Такие проекты должны быть согласованы и со специалистами, и с горожанами, которые платят за благоустройство Ужгорода».