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События Сегодня, 19:0958
За отказ ужесточать карантин в красной зоне в МВД пригрозили ответственностью

Местные власти отвечают за здоровье горожан.

Поэтому заявления мэров городов о том, что они не будут ужесточать карантинные меры является плохим решением для здоровья граждан.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Громадське радіо".

По его словам, власти не хотят принимать не популярные меры из-за того, что у них выборы через два месяца.

"Поэтому те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне - говорить: Мы такие хорошие, не надо нам карантина - будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - заявил Геращенко.

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Теги: news, новости, Украина, Геращенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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