В Киеве в ночь на 3 августа перекроют движение на части улицы Дегтяревской.

На участке улицы будут укладывать верхний слой дорожного покрытия.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отметили в КГГА, дорожники будут работать ночью, но во время работ движение на участке улицы между развязкой на пересечении улиц Довженко и Телиги, а также улицы Мирошниченко будет перекрыто.

Ограничения будут продолжаться с 21:00 2 августа до 6:00 3 августа. Объехать ремонтную зону можно по следующим маршрутам: