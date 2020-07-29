Верховный суд Польши отказался рассматривать жалобу оппозиции относительно выборов президента

В Ужгороде велодорожки - вопрос неоднозначный. Казалось бы, их только недавно начали проектировать (о, счастье, - сказали велосипедисты), но - вместо этого велолюбители рискуют получить не просто обустроенную «трассу» для двухколесного транспорта, но и перелом или царапины по всему телу.

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