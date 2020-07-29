Верховный суд Польши отказался рассматривать жалобу оппозиции относительно выборов президента, второй тур которых состоялся 12 июля.
Речь идет о жалобе, которую 16 июля подали представители "Гражданской коалиции" - крупнейшего оппозиционного блока.
Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.
Представитель суда Александр Стемпковский объяснил, что жалоба оппозиционных представителей, по мнению суда, не имеет отношения к процессу голосования или определения результатов выборов.
Кроме того, по словам Стемпковского, жалоба оппозиции не содержала надлежащих доказательств, а ее содержание выходит за пределы положений избирательного кодекса.