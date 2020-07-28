На 57 млн долларов Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока-2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовав "Газпром" на почти 213 миллионов злотых (57 млн долларов).

Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" от сотрудничества в расследовании в отношении проекта "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении UOKiK.

Отмечается, что UOKiK проводит расследование относительно создания консорциума финансирующего строительство газопровода "Северный поток 2". Обвинение было выдвинуто шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

Как отметил президент UOKiK Томаш Хростный, антимонопольный регулятор обращался к "Газпрому" с просьбой предоставить контракты компаний на укладку российского трубопровода, однако так и не получил ответ.

"Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с президентом офиса, компания не предоставляла эту информацию, в том числе после начала разбирательства в мае. На мой взгляд, это преднамеренный акт, который должен был помешать продолжению разбирательства. Поэтому я решил наложить на "Газпром" штраф в размере почти 213 млн злотых", - сообщил Хростный.

По его словам, это максимально возможная сумма штрафа за данное нарушение.