Власть Ужгорода украла у жителей почти 3 млн. грн. на ремонте тротуара и площадей

Более 2 млн грн убытков при ремонте и реконструкции площадей Ужгорода: прокуратура утвердила обвинительный акт должностным лицам Ужгородского горсовета.

Прокуратурой Закарпатской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора и двух сотрудников Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета и двух руководителей частных фирм, которые осуществляли ремонт площадей Почтовой и Кирпы. Следствием установлено, что подозреваемые, предварительно договорившись между собой, сознательно завышали стоимость ремонта и реконструкции отдельных объектов в Ужгороде. При реконструкции площади Кирпы они нанесли городу ущерб на более 860 тыс. грн, и еще на 1 млн. 81 тыс. грн - при капитальном ремонте тротуаров на площади Почтовой.

Согласно выводам экспертов, общая сумма составила около 2 млн грн. Действия подозреваемых квалифицированы по ряду статей, в частности действия директора Департамента городского хозяйства Ужгородского горсовета квалифицированы по ч.4, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 УК Украины. Двух других должностных лиц горсовета судить по ч.5 ст.27, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины. Директора частных фирм обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4, ч.5 ст.191 УК Украины и ч.5 ст.28, ч.4 ст.191 УК Украины. Досудебное расследование осуществляли следователи Нацполиции Закарпатья, оперативное сопровождение обеспечили сотрудники УСБУ в Закарпатской области. Обвинительный акт прокурором направлено в Ужгородский горрайонный суд.