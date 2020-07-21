Полиция квалифицировала захват банка в Киеве как терроризм.

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, в помещение банка "Универсал банк", расположенного в бизнес-центре по ул. Богдана Хмельницкого, зашел мужчина с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка.

Это был гражданин Узбекистана, который проживал в Киеве. В ходе штурма здания мужчину задержали. Его ждет суд и длительное тюремное заключение.