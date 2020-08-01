В ВОЗ заявили что менее 10% населения мира переболело коронавирусом

На сегодня менее 10% населения мира переболело коронавирусом.

При этом больше всего риску заражения подвержены медики.

Об этом на брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхове.

"Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы. Медики в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше", - отметила она.

Она также заявила, что взять пандемию под контроль помогут быстрые и точные тесты на COVID-19.