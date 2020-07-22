Террорист Сухроб Керимов, который захватил отделение банка в центре Киева, состоял на учете в психоневрологической больнице.

Ему поставили диагноз в 10-летнем возрасте.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет", - отметил замглавы МВД.

По его словам, в Украине Керимов вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.