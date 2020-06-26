Нетаньяху заявил что аннексия частей Западного берега реки Иордан зависит от США

Аннексия Израилем частей Западного берега реки Иордан зависит от поддержки США.

В любом случае данный вопрос не снят с повестки дня.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

По его словам, администрация США должна скорее решить вопросы аннексии частей Западного берега реки Иордан.

"Вопрос о применении суверенитета находится в Вашингтоне. Это не покинуло повестку дня, вариант все еще существует", - заявил Нетаньяху.

Издание подчеркивает, что премьер объявил о намерении приступить к аннексии под эгидой мирного плана США с 1 июля 2020 года, однако дата прошла без каких-либо изменений по этому вопросу.