Главе ГСА избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Руководителю ГСА назначили личное обязательство.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Таким образом, следственный судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"На подозреваемого возложены обязанности: прибывать к следственным детективам НАБУ, прокурорам и в суд по первому требованию; сообщать следователям, прокурорам и суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в данном уголовном производстве, а также потерпевшими", - говорится в сообщении.

Срок действия обязательств - до 16 сентября. Полный текст постановления огласят в четверг, 6 августа, в 16:00.