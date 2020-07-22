О мере пресечения для киевского террориста рассказали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о возможной мере пресечения для киевского террориста и дальнейшей ответственности.

Сейчас злоумышленник находится в здании Службы безопасности Украины.

Об этом Геращенко сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Он находится в Службе безопасности Украины. Он задержан, с ним проводятся следственные действия. Впереди будет избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержание под стражей на два месяца. Дальше будет отвечать по всей строгости закона", - рассказал замглавы МВД.

Как писало РБК-Украина, полиция квалифицировала этот инцидент как терроризм.

Прокуратура Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

Задержанным оказался гражданин Узбекистана, который проживал в Киеве. В ходе штурма здания мужчину задержали.