ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

В 2019 году наибольшее количество выбросов, в том числе диоксида серы и азота, продуцировали субъекты хозяйствования Днепропетровской области.

Но лидером среди загрязнителей является предприятие из Донецкой области.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, больше всего выбросов произвело ПАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" - 247 322 тонн.

На втором месте "Бурштынская ТЭС" АО "ДТЭК Западэнерго" 169 888 тонн, на третьем - ПАО "Арселормиттал Кривой рог" металлургическое производство промышленная площадка №2 - 150 900, на четвертом - "Кураховская ТЭС" ООО "ДТЭК Востокэнерго" - 131 392 тонн, на пятом - "Запорожская ТЭС" АО "ДТЭК Днепроэнерго" - 98 651 тонн.

Общие выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов субъектами хозяйствования, которые имеют крупные сжигательные установки, в 2019 году (первые 20 предприятий):