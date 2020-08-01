 

В "зеленой" зоне карантина еще на неделю может остаться Киев

События Сегодня, 16:290
В "зеленой" зоне карантина еще на неделю может остаться Киев

По предварительным данным, после следующего пересмотра эпидемиологической ситуации карантин в Киеве продолжит соответствовать нормам "зеленой" зоны.

Пересмотр будет 7 августа.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - сказал Рубан.

Напомним, согласно новым правилам адаптивного карантина, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса города, районы и области делят на четыре карантинные зоны, а пересмотр происходит каждую пятницу.

Несмотря на вспышки коронавируса, Киев изначально отнесли к "зеленой" зоне, поскольку по методике расчета не учитываются очаговые случаи, такие как в общежитиях и других учреждениях.

В Министерстве здравоохранения уже разъяснили, что из "красной" зоны можно выйти, если соответствовать в течение трех дней подряд требованиям национальных показателей.

"Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Теги: news, новости, Украина, Рубан, Киев, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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