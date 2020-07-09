Коронавирус в Италии: реальное число заражений в 6 раз выше официального

В Италии с начала эпидемии коронавирусом могли заразиться около 1,5 млн человек. Это в шесть раз выше официальных данных о количестве заболевших.

Об этом свидетельствует исследование института статистики Istat и Министерства здравоохранения Италии при поддержке Красного Креста, передает corriere.it.

Сообщается, что в рамках исследования анализы на антитела сдали более 64 600 человек, положительные результаты были выявлены у 2,5% человек.

"Процент 2,5 говорит нам, что это было значительное явление, которое затронуло около 1,5 млн человек. Самый трудный момент позади, но мы не в безопасности", - заявил на презентации исследования министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Исследование показало, что коронавирус поразил Италию с сильным территориальным различием: от 7,5% в Ломбардии до 0,3% на Сицилии. Власти склоняются к тому, что коронавирус "ударил выборочно", поскольку в Бергамо были заражены 24% населения, в Кремоне -19% - при том, что в соседних провинциях Комо и Лекко этот показатель составил 3%.