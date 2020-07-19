Два мощных взрыва прогремели в Бейруте

В столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва.
На место происшествия отправились экстренные службы.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
На данный момент известно о двух взрывах: один произошел в порту Бейрута, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.
На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.
О раненых или погибших пока не сообщается. На место происшествия отправились экстренные службы.