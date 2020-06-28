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События Сегодня, 09:4077
Была названа возможная причина взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ.

На одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры.

Об этом сообщил телеканал LBC International на своей странице в Twitter.

По предварительным данным, при выполнении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли осуществить кражу, на складе в порту сдетонировал груз с 2700 тоннами нитрата аммония - аммиачной селитры.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в МВД Ливана заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой.

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