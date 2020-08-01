 

Стало известно, почему Тернополь оказался в красной зоне карантина

События Сегодня, 09:5471
Стало известно, почему Тернополь оказался в красной зоне карантина

Украину с 1 августа поделили на четыре зоны карантина, в зависимости от эпидситуации.

Тернополь и Луцк оказались в красной зоне, но отказались выполнять решение центральной власти относительно усиления карантина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зоны риска: зачем Кабмин изменил правила карантина в Украине".

По данным Минздрава, на момент расчетов в Тернопольской области и в самом Тернополе пять дней подряд фиксировали превышение по показателю динамики прироста. И вклад Тернополя в это отклонение со всеми поправками - на увеличение количества тестов, на коэффициенты (миграции и доступности) - составил 61%.

Поэтому этот областной центр и определили в красную зону.

Отметим, сейчас во время распределения на зоны карантина используют четыре индикатора в разрезе регионов - загруженность коек в больницах не больше чем 50%, среднее количество тестов не менее чем 24 на 100 тысяч жителей за последние семь дней, коэффициент выявления случаев инфицирования (количество положительных тестов) не более чем 11%, динамика прироста новых случаев не более чем 10%

Если в какой-то из областей пять дней подряд все эти четыре индикаторы в норме - тогда вся эта область автоматически оказывается в зеленой зоне Если же пять дней подряд в области хотя бы по одному из показателей идет отклонение, то карантин усиливают.

Если превышение идет только по загруженности койко-мест, тогда для всей области применяется одна единственная зона - оранжевая или красная. Если же в области отклонение коэффициента выявления новых случаев или по динамике прироста, тогда эти показатели анализируются по каждому из районов и городов областного значения.

Для того, чтобы не загонять всю область в жесткий карантин, определяется какой именно город или район имеет превышение показателей.

Если вклад района или города в это отклонение не превышает 5% на уровне всей области, тогда его определяют в зеленую зону. Если вклад от 5 до 20% - это желтая зона. Если доля в отклонении составляет 20-50%, такой район или город относят в оранжевую зону. И если более 50% - тогда его относят к красной зоне.

Если три дня подряд показатели этого района или города будут в норме, он сможет перейти в другую зону и ослабить карантин.

"Раньше мы должны были бы, например, закрыть всю Волынскую область на жесткий карантин, ведь регион в целом показывал отклонения показателей. Но теперь, проанализировав более точечно, мы закрыли только один город - Луцк", - отметил Ляшко.

Проще говоря, в каком-то регионе может быть много новых случаев, но это число стабильное и не превышает установленные показатели. Тогда как в другом может быть и не так много, но количество больных заметно пошла вверх. Как раз на эту тенденцию комиссия реагирует в первую очередь.

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Теги: news, новости, Украина, Тернополь, красная_зона, 7dniv, 7dnivinfo  
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