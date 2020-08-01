 

Цены на газ для населения повысил "Нафтогаз"

События Сегодня, 11:4641
Цены на газ для населения повысил "Нафтогаз"

ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Нафтогазе" объясняют это тем, что "рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода".

Тариф "Месячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас, все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) прекратило действовать с 1 августа 2020 года.

Это означает, что в Украине начал работать рынок газа для населения и украинцы сами могут свободно менять газового поставщика.

Чтобы отказаться от действующего поставщика газа потребитель должен подать будущему трейдеру несколько документов: заявление на присоединение, паспорт, идентификационный налоговый номер, последнюю платежку за газ и свидетельство о праве собственности на жилье или доверенность. Все остальное сделает новый поставщик, и переход произойдет автоматически.

Если потребитель из-за форс-мажора останется без поставщика (например, он станет банкротом), его заменит поставщик последней надежды (ППН). И у потребителя будет до 60 календарных дней, чтобы найти себе нового поставщика. Поставщиком последней надежды определен "Нафтогаз".

Газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю. В то же время "Нафтогаз" предлагает газоснабжающим компаниям сформировать необходимый ресурс природного газа для поставки населению. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определение цены, которая будет известна до конца месяца поставки. Цена по годовым контрактам будет определяться исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты.

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Теги: news, новости, Украина, Газ, 7dniv, 7dnivinfo  
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