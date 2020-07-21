 

На ликвидацию последствий наводнения Тернопольская область получит 12,6 млн гривен

События Сегодня, 16:3949
На ликвидацию последствий наводнения Тернопольская область получит 12,6 млн гривен

Кабинет министров выделил Тернопольской области почти 12,6 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в июне.

Средства направят облгосадминистрации.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение КМУ.

"В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера в июне 2020 года... выделить Тернопольской облгосадминистрации из резервного фонда государственного бюджета 12 599,928 тыс. гривен для осуществления первоочередных (неотложных) мер по ликвидации ее последствий", - указано в документе.

Так, Тернопольская ОГА должна обеспечить выплату денежной помощи семьям, жилые дома которых повреждены, из расчета 20 тысяч гривен на семью.

При этом ОГА может предусматривать в договорах о закупке товаров, работ и услуг предварительную оплату для мероприятий по ликвидации последствий наводнения в размере до 50% их стоимости на срок не более трех месяцев.

Кроме того, облгосадминистрация до 30 декабря должна подать Министерству финансов, Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Государственной казначейской службе отчет об использовании этих средств.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ликвидация, наводнение, Тернопольская, область, 7dniv, 7dnivinfo  
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)

Новости по теме

2 млрд гривен выделили yа ликвидацию последствий наводнений
2 млрд гривен выделили yа ликвидацию последствий наводнений
21-июл-2020, 20:20
В Ивано-Франковской ОГА назвали суммы компенсаций жертвам наводнений
В Ивано-Франковской ОГА назвали суммы компенсаций жертвам наводнений
3-июл-2020, 18:08
Подтопленными населенные пункты остаются в трех областях
Подтопленными населенные пункты остаются в трех областях
1-июл-2020, 10:15
Почти 700 млн гривен выделили на борьбу с наводнениями
Почти 700 млн гривен выделили на борьбу с наводнениями
25-июн-2020, 18:45
Более 1 млрд гривен выделит Украина на ликвидацию последствий подтопления
Более 1 млрд гривен выделит Украина на ликвидацию последствий подтопления
24-июн-2020, 18:57

Последние новости

19:53
События
Под арест отправили захватчика банка в Киеве
17:53
События
Были опубликованы рекомендации для работы школ с 1 сентября
17:52
События
11 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина
17:50
События
Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами больными на коронавирус
17:49
События
Предварительные итоги расследования взрыва в Бейруте обнародовал Reuters
16:53
События
Как будут работать детские лагеря при карантине
16:39
События
На ликвидацию последствий наводнения Тернопольская область получит 12,6 млн гривен
16:28
События
Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП на более 48 млн гривен
16:17
Политика
Передать Украине задержанных боевиков "Вагнера" Зеленский попросил Лукашенко
15:51
Политика
Мэр Ужгорода оказался на предпоследнем месте в рейтинге среди всех мэров Украины по ответственности.
14:17
События
Погоню со стрельбой за нарушителем устроила полиция Кривого Рога
14:15
События
Взорвавшийся в Бейруте груз принадлежал россиянину
14:13
Экономика
Впервые с начала марта нефть Brent поднялась выше 45 долларов
14:09
Политика
Украинский подход к "особому статусу" Донбасса разъяснил Резников
13:27
Публикации
Эксклюзив
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
11:50
События
Лесной пожар вспыхнул на юге Франции
11:46
События
Цены на газ для населения повысил "Нафтогаз"
11:44
События
Ситуацию с коронавирусом в Харькове Минздрав назвал очень напряженной
11:40
События
В зеленую зону карантина могут перенести Тернопольскую область
09:55
События
Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли подозрительный предмет

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?9356
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ7745
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 04.08 (состоянием на 09:00)3900
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.08 (состоянием на 09:00)1873
Совершено нападение на офис городской организации «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Ужгороде1085
Террорист Сухроб Керимов, который захватил отделение банка в центре Киева, состоял на учете в психоневрологической больнице1076
МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)417

Досуг

Ремонт окон в Одессе
Ремонт окон в Одессе
Ремонт окон в Одессе подразумевает консультацию мастера, во время которой он рассказывает, как правильно ухаживать за фурнитурой и стеклопакетом.
Сегодня, 12:3462
Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать
Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать
Традиционные газовые плиты постепенно уходят в прошлое. В течение нескольких лет их место все смелее занимают современные электрические или индукционные плиты. Чем отличаются эти два решения? В каком случае электрическая поверхность лучше, а в каких индукционная?
Вчера, 21:36115
Для чего нужны бактерицидные облучатели?
Для чего нужны бактерицидные облучатели?
Бактерицидные облучатели всех типов эффективно очищают воздух от вредных микроорганизмов и являются отличной профилактикой человеческого здоровья.
Вчера, 18:55171
Уменьшаем вложения в квартирный ремонт
Уменьшаем вложения в квартирный ремонт
Запланировав капитальный ремонт, многие решают, куда вывести мебель и выехать на это время самим. Такой подход ускоряет процесс, ведь уже не понадобится перетаскивать имущество из комнаты в комнату.Чтобы выполнить задачу недорого и в желаемые сроки, выбирайте грузоперевозки, выполняемые
Вчера, 14:3899
Встраиваемые LED-светильники: основные характеристики и преимущества
Встраиваемые LED-светильники: основные характеристики и преимущества
Технический прогресс семимильными шагами шагает по планете. В условиях современной реальности во всех отраслях широко внедряются передовые инновации и прогрессивные технологии. Не являются исключением и новые модели осветительных приборов.
Вчера, 13:53104
Все об аренде авто!
Все об аренде авто!
Современный мир не может обойтись без автомобиля. Но, что делать если денег на личный транспорт нет, а передвигаться на общественном не хочется? Арендовать автомобиль станет лучшим решением
Вчера, 11:5283

События

Под арест отправили захватчика банка в Киеве
Под арест отправили захватчика банка в Киеве
Суд избрал меру пресечения Каримову
Сегодня, 19:5314
Были опубликованы рекомендации для работы школ с 1 сентября
Были опубликованы рекомендации для работы школ с 1 сентября
Школы должны обеспечить соблюдение дистанции и гигиены
Сегодня, 17:5367
11 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина
11 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина
В Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости COVID-19
Сегодня, 17:5241
Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами больными на коронавирус
Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами больными на коронавирус
Больных с COVID-19 будут госпитализировать в детскую больницу
Сегодня, 17:5049
Предварительные итоги расследования взрыва в Бейруте обнародовал Reuters
Предварительные итоги расследования взрыва в Бейруте обнародовал Reuters
У издания есть информация, что за 6 месяцев до взрыва было предупреждение
Сегодня, 17:4942
Как будут работать детские лагеря при карантине
Как будут работать детские лагеря при карантине
Принимать разрешается только детей с медицинской справкой
Сегодня, 16:5349
7 Днів