Как будут работать детские лагеря при карантине

В Украине с 1 августа разрешили работу детских оздоровительных лагерей, но только на территориях зеленой и желтой зон карантина.

При этом детские лагеря будут работать по определенным правилам и с ограничениями.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Прием и пребывание детей в учреждении

Так, принимать в лагерь рекомендуют детей, проживающих в пределах региона, в котором находится учреждение. Дети обязательно должны иметь медицинскую справку формы 079. Родители на территорию лагеря не допускаются.

Перед приемом детей в учреждение, а также три раза в день во время пребывания детям необходимо проводить проверку температуры тела. В заведение дети с повышенной температурой не допускаются.

При повышении температуры ребенка нужно немедленно изолировать или госпитализировать. Транспортировка ребенка к месту изоляции происходит за счет владельца заведения.

Рекомендуется ограничить количество детей в отрядах до 15, а размещение в комнатах должно происходить из расчета 1 ребенок на 5 квадратных метров с обеспечением дистанции в полтора метра

На территории лагеря запрещается использование тканевых полотенец и мягких игрушек. Также запрещено проводить массовые мероприятия в помещении и при участии приглашенных лиц. Необходимо ограничить занятия и игры с дополнительным инвентарем и тех, которые предусматривают физический контакт между детьми.

Кроме того, Минздрав рекомендует создать адаптивный график питания детей в учреждении.

Работа сотрудников заведения организовывается вахтовым методом в пределах одной смены, а на территорию разрешается вход только в масках.

Перевозка детей в учреждение

Перевозить детей в лагерь разрешается или на собственном транспорте, или организованными группами. Обязательно необходимо проверять температуру работников, детей и сопровождающих. Водитель и сопровождающие должны быть в масках.

При перевозке детей в учреждение железнодорожным транспортом запрещается наличие в вагоне посторонних лиц.