11 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев.
При этом в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
- Киев (динамика 10,83%);
- Волынская область (выявление 18%);
- Житомирская область (выявление 15,14% и динамика 46,30%);
- Закарпатская область (загруженность коек 64,85%);
- Ивано-Франковская область (выявление 18,11% и динамика 28,32%);
- Николаевская область (динамика 98,39%);
- Львовская область (выявление 11,41%);
- Ровненская область (выявление 17,39% и динамика 26,52%);
- Харьковская область (выявление 15,32% и динамика 48,98%);
- Хмельницкая область (динамика 19,39%);
- Черновицкая область (загруженность коек 50,29%, выявление 18,32% и динамика 51,09%);
- Черниговская область (выявление 15,24% и динамика 78,57%).