11 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев.

При этом в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения: