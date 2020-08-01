 

Забрать дело Вовка у НАБУ суд обязал Венедиктову

События Вчера, 22:3350
Забрать дело Вовка у НАБУ суд обязал Венедиктову

Печерский районный суд Киева принял решение, которым обязал забрать дело главы столичного Окружного админсуда Павла Вовка у Национального антикоррупционного бюро.

Бюро утверждает, что суд вышел за пределы своих полномочий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

Сообщается, что решением суда генпрокурора Ирину Венедиктову фактически обязали забрать у НАБУ дело в отношении Вовка и других судей Окружного админсуда.

Бюро отмечает, что Печерский райсуд вышел за пределы полномочий, поскольку подсудность дел НАБУ и САП закреплена за Высшим антикоррупционным судом. Кроме того, закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому органу.

Бюро отмечает, что дело по подозрению судей ОАСК нельзя передавать другому органу, поскольку на записях задокументированы доказательства связей Вовка с другими правоохранительными органами.

"НАБУ готовит жалобу на следователя судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП обжалует его решение в ВАКС", - говорится в сообщении.

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Теги: news, Новости, Украина, Вовк, Суд, НАБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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