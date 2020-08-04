Бейрут объявили "городом-бедствием" и ввели чрезвычайное положение

Власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием".

В Бейруте также ввели режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает CNN.

Министр информации страны Манал Абдель Самад Наджд уточнил, что чрезвычайное положение вводится на две недели и при необходимости может быть продлено.

"Высшее военное ведомство несет непосредственную ответственность за обеспечение безопасности в городе", - говорится в заявлении министра.

Кроме того, правительство Ливана выступило с заявлением о необходимости домашнего ареста для всех причастных к хранению взрывоопасного аммония в бейрутском порту с момента прибытия груза в город.