10 областей все еще не готовы для ослабления карантина

По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы 10 областей.
По сравнению со вчерашним днем из списка выбыли Киев, Львовская и Николаевская области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
- Волынская область (выявление 16,53%);
- Житомирская область (выявление 13,66% и динамика 14,40%);
- Закарпатская область (загруженность коек 63,81%);
- Ивано-Франковская область (выявление 18,46% и динамика 30,04%);
- Одесская область (динамика 16,84%);
- Ровненская область (выявление 15,52%);
- Харьковская область (выявление 16,08% и динамика 49,75%);
- Хмельницкая область (динамика 15,49%);
- Черновицкая область (загруженность коек 50,48%, выявление 18,86% и динамика 53,72%);
- Черниговская область (выявление 12,32%).