Конституционность спецконфискации оспаривают в КСУ

В Конституционном суде Украины оспаривают конституционность спецконфискации.
В суд поступило три представления от 47 народных депутатов.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"5 августа 2020 года в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления 47 народных депутатов Украины", - указано в сообщении.
В частности, депутаты Рады просят проверить конституционность:
- положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса;
- отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса;
- отдельных положений закона "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан.
Авторы ходатайств просят КСУ признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, которые не соответствуют Основному закону.
Все эти положения связанные со спецконфискацией.