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События Сегодня, 13:4134
После разъяснительной беседы отпустили главу штаба Тихановской

Начальницу избирательного штаба и доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания в Минске.

С ней проводили так называемую разъяснительную беседу.

Об этом сообщили в штабе Тихановской, передает "Интерфакс-Запад".

Сообщается, что Мороз отпустили около 12:45.

"С ней провели разъяснительную беседу", - сообщили в штабе.

В то же время в Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что Мороз не задерживали, а только пригласили на беседу.

Отметим, сегодня стало известно о задержании Марии Мороз возле посольства Литвы в Беларуси. Сообщалось, что ее задержали люди, которые представились сотрудниками МВД.

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