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События Сегодня, 15:2453
Сессию Рады в конце августа анонсировали у Зеленского

Верховная рада Украины может провести внеочередную сессию в конце августа.

На ней планируется внесение изменений в бюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 000 гривен.

Об этом на брифинге заявила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

По ее словам, Раде в ближайшее время будут предложены изменения в государственный бюджет, чтобы уже с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составляла 5 000 гривен.

Она объяснила, что основным источником для финансирования роста минимальных зарплат стала экономия на обслуживании государственного долга.

Ковалив также отметила, что на прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрен повышение уровня минимальных зарплат еще в два этапа - до 6 000 и 6 500 гривен до конца 2021 года.

"Соответственно, на этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который будет подан в парламент 15 сентября этого года. Это один важный законопроект, который сегодня должен внести президент. И мы ожидаем, что парламент до конца августа, наверное, на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения этого закона...Будет созвана, ожидаем, в конце августа", - заявила Ковалив.

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