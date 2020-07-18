Люди перекрыли дорогу в Ивано-Франковской области

Более сотни жителей села в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу регионального значения Р-38 "Богородчаны-Гута".
Для охраны общественного порядка привлечены 10 полицейских.
Об этом сообщает местное издание Galka.if.ua и пресс-служба полиции области.
Это происходит у поворота на село Глебовка. Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу.
На месте уже образовалась пробка. Пропускают только автомобили "скорой помощи" и пожарных. Руководство облавтодора приехало к людям, и сейчас осматривает дорогу. Перекрытие бессрочное.