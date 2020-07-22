Уже в августе в Украине могут повысить минимальную зарплату

Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, зарегистрировал в Верховной раде законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Ее президент предлагает повысить до 5 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Так, ранее в Офисе президента анонсировали, что этот документ парламентарии могут рассмотреть в ходе внеочередной сессии Рады.

В частности, заместитель главы ОП Юлия Ковалив объяснила, что основным источником для финансирования такого роста минималки станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга. Она добавила, что проект закона предлагает изменения в государственный бюджет.

Законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" опубликован без текста. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.