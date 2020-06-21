Под Киевом произошло очередное смертельное ДТП

В Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль.
Три человека погибли, еще двое получили ранения.
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
По ее словам, инцидент произошел около 16:30 на 26 километре Столичного шоссе в Голосеевском районе столицы при участии двух автомобилей BMW.
"В результате ДТП три человека погибли на месте, еще двое получили ранения. Спасатели с помощью гидравлики деблокировали пострадавших из автомобиля и передали врачам", - сообщила Водолага.