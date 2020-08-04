О чрезвычайном уровне пожарной опасности предупредили синоптики

Сегодня, 7 августа, в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных, центральных, западных и некоторых южных областях.
Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
Как сообщается, в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.