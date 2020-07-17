Сбор за вылет пассажиров начали брать в Украине

В Украине с пятницы, 7 августа, начали брать сбор за вылет пассажиров.

Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон вчера опубликовали в издании "Голос Украины", и он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Документ определяет на законодательном уровне особенности взымания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.

Размеры ставок сбора

Закон устанавливает ставку государственного авиационного сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину - 10 долларов.



Сбор при этом не будут взымать в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств; перевозки гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров; а также в случае полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).



Кроме того, освобождаются от сбора в случае перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом; при перевозке детей в возрасте до двух лет; при перевозке транзитных пассажиров; пассажиров с сервисными билетами и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Напомним, данный закон Рада одобрила в целом во втором чтении 13 июля, его поддержали 256 нардепов.