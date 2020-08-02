Указ о борьбе с угрозой TikTok подписал Трамп

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok".
Документ отводит для американских компаний ровно 45 дней на прекращение любых сделок с компанией-владельцем ByteDance.
Об этом пишет BBC News.
Согласно документу, запрещаются "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США".
Трамп убежден, что распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая продолжает нести угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.