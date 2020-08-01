Аккаунты чиновников и государственных СМИ начал маркировать Twitter

В Twitter появился специальный значок, которым маркируют аккаунты, которые ведут высокопоставленные чиновники, государственные органы, а также аккаунты государственных или связанных с государством СМИ, их главные редакторы и ключевые представители.

Изменения коснулись США, Великобритании, Китая, России и Франции.

Об этом говорится в сообщении корпорации.

В компании отмечают, что эта мера необходима, чтобы пользователи могли принимать взвешенные решения. В дальнейшем список государств будет расширен, отметили в компании.

При этом в Twitter заявляют, что личные аккаунты глав государств и правительств не будут помечены, поскольку их владельцы широко известны.