К ограничению свободы приговорили капитана затонувшего танкера в Одессе

Капитана затонувшего танкера Delfi вблизи одесского пляжа "Дельфин" приговорили к одному году ограничения свободы.

Приговор 6 августа вынес Приморский районный суд Одессы.

Об этом сообщает "Думская".

В то же время, суд этим же решением освободил капитана от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. На момент инцидента на борту находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем. Впоследствии их сняли и доставили в больницу.