Обвинение Коломойскому в отмывании денег выдвинул Минюст США

Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которым он когда-то владел", и в их отмывании в США.

Возбудили соответствующее дело.

Об этом сообщает The Washigton Post.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов "украли у "ПриватБанка" столько денег, что национальный банк страны был вынужден выплатить учреждению 5,5 миллиарда долларов помощи "чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны".

Издание сообщает, что адвокат Коломойского Майкл Салливан уже отреагировал на обвинения.

"Господин Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Министерством юстиции", - написал адвокат в в электронном письме.