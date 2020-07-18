Трансплантацию поджелудочной железы впервые провели в Украине

В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

В целом Министерство здравоохранения планирует в течение 2,5-3 лет перейти на трансплантационную независимость.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине уже провели три операции по трансплантации - сердца, почки и поджелудочной железы.

"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу", - сообщил Степанов.

Он отметил, что в этом году в госбюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за рубежом. В случае проведения операций в Украине удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле - иногда в 4-5 раз", - отметил министр.

Ежегодно в трансплантации нуждаются около 5 тысяч украинцев.