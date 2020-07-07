В поездах УЗ хотят усилить безопасность

"Укрзализныця" для повышения безопасности в поездах предлагает привлечь военизированную охрану.

Также готовится ряд других мер.

Об этом заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По его словам, УЗ подготовила комплексную программу повышения безопасности в поездах и искоренения криминогенных проявлений и противоправных действий.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирование так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - отметил Юрик.

Он также добавил, что программу представят на следующей неделе.